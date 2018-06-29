YouTube fenomenleri yok gibi görünen erkek makyajı yaptı!

Erkeklerin de en az kadınlar kadar güzel görünme kaygısı olduğu bir gerçek. Ancak kozmetik kullanımı konusunda kadınlar kadar şanslı olduğunu söyleyemeyiz. Monkey Sis isimli YouTube fenomenleri, yok gibi görünen makyaj yaparak erkeklerin de ufak tefek kusurlarını örtebileceğini kanıtlıyor!