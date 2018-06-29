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YouTube fenomenleri yok gibi görünen erkek makyajı yaptı!

29.06.2018 - 10:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Erkeklerin de en az kadınlar kadar güzel görünme kaygısı olduğu bir gerçek. Ancak kozmetik kullanımı konusunda kadınlar kadar şanslı olduğunu söyleyemeyiz. Monkey Sis isimli YouTube fenomenleri, yok gibi görünen makyaj yaparak erkeklerin de ufak tefek kusurlarını örtebileceğini kanıtlıyor!

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    Monkey Sis isimli kanala sahip iki YouTube fenomeni, erkeklerin de kadınlar kadar bakımlı olmaları gerektiğini düşünenlerden.

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    Öyle ki fenomen kızlar, yok gibi görünen makyaj yaparak erkeklerin de ufak tefek kusurlarını örtebileceğini kanıtlıyor! 

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    İyi görünmeyi önemseyen erkekler için bakım ve makyaj önerileri veren fenomenler, ilk olarak cilt temizliğinden başladı! 

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    Tonikli pamuk yardımıyla arkadaşlarının cildini bir güzel temizlediler. 

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    Erkekler cilt bakımlarına olduğu gibi dudak bakımlarına da pek önem göstermiyor.

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     Bu nedenle bir dudak maskesiyle dudaklardaki ölü deriyi arındırdılar. 

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    Cildin kuru kalmaması için bir nemlendirici uyguladılar. 

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    Ardından ciltteki kusurları örtmek için çok kapatıcı olmayan bir BB krem uyguadılar. 

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    Cilt bu sayede hem daha sağlıklı hem de daha pürüzsüz bir görünüm elde etti. 

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    BB kremi tüm yüze uyguladılar. 

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    Göz altı kapatıcısıyla, göz altındaki morluk ve şişkinlikleri kapadılar. 

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    Aynı zamanda kapatıcıyı yüzdeki kızarıklıklara da hafifçe sürdüler. 

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    Yüzü şekillendirmek için burun üstüne, çeneye ve elmacık kemiklerine aydınlatıcı uyguladılar. 

  • 22 YouTube fenomenleri yok gibi görünen erkek makyajı yaptı!
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    Yüze keskin bir hat kazandırmak için arkadaşlarının kaşlarını doldurdular. 

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  • 29 YouTube fenomenleri yok gibi görünen erkek makyajı yaptı!
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    Göz kapaklarını eşitlemek için fırçayla ten renginde bir far tercih ettiler. 

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    Burun altına kontür uyguladılar. 

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    Gözleri belirginleştirmek için kirpik diplerine far uygulamayı da ihmal etmediler. 

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  • 34 YouTube fenomenleri yok gibi görünen erkek makyajı yaptı!
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    Alın açıklığını örtmek için koyu tonlardaki bir ürünle alnın kenarlarını boyadılar. 

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    Son olarak bir dudak balmıyla makyajı sonlandırdılar!

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    İşte yok gibi görünen makyajın son hali! 

  • 39 YouTube fenomenleri yok gibi görünen erkek makyajı yaptı!
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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Gercekten cok guzel olmus bende yapacam ama annem kiziyor yapamiyorum :grinning:
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