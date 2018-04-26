Google, bir süre önce YouTube Kids platformu için sadece insanlar tarafından onaylanan videoların önerilmesi gibi bir seçenek üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. İşte teknoloji devi sözünü tuttu ve bugün itibariyle YouTube Kids için beklenen güncellemeyi servis etti.

Bundan sonra aileler, istemeleri halinde çocukları için sadece insanlar yani YouTube editörleri tarafından onaylanmış videoları önerilen video olarak seçebilecek. Yani algoritma tarafından onaylanarak yayına alınan videolar, bu seçeneğin aktif edilmesi halinde çocuklara önerilen video olarak gösterilemeyecek.

Bunun yanında ilerleyen zamanlarda gelecek yeni güncellemelerle, ebeveynlerin kontrolü daha fazla ele alması da mümkün olacak. Google'a yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ilerleyen zamanlarda ebeveynler istedikleri kanalları hatta videoları bile onaylı içerikler listesine ekleyebilecekler. Bu sayede çocuklar, ailelerinin istemediği hiçbir içeriğe erişemeyecekler.