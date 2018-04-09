YouTube tarafından sadece çocuklar için geliştirilen ve yararlı içeriklere sahip olduğu iddia edilen YouTube Kids uygulaması, son günlerde birçok eleştiri alıyordu. Eleştirilerin temelinde ise, bu uygulamanın algoritması yüzünden önerilen videoların çocuklar için tehlikeli olabilecek içeriklerden oluşması.

Bir de buna otomatik oynatma seçeneği eklendiği zaman, bir süre sonunda çocukların hiç de istemeyeceğiniz videolarla karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel bir durum. İşte bu sıkıntılardan kurtulmak ve eleştirileri de dikkate aldığını göstermek isteyen YouTube, uygulamaya servis edilecek yeni bir güncelleme üzerine yoğunlaştı.

Bu yeni güncelleme sayesinde artık YouTube Kids'de sadece gerçek insanlar tarafından onaylanan içerikler yer alacak. YouTube editörleri tarafından kontrol edilecek olan videolar sayesinde çocuklar için zararlı olan içeriklerin bu platformda yer alması, algoritma ile değil bizzat editörler tarafından engellenecek.