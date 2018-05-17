22 Mayıs’ta müzik severlerin beğenisine sunulacak olacak YouTube Music, kullanıcıların YouTube geçmişlerine ve saptanan diğer beğenilerine göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturacak.

YouTube Music’in ücretli ve ücretsiz sürümleri bulunacak. Ücretsiz sürümde kullanıcılara reklam dinletilecekken, aylık 9,99 dolar ödeyen kullanıcılar ise reklamsız müzik dinleyebilecek.

YOUTUBE’A BOMBA ÖZELLİK! AŞIRIYA KAÇANLARI UYARACAK

Google, YouTube Music’in yanı sıra YouTube Red servisini YouTube Premium ile değiştireceğini duyurdu.

YouTube Premium, eski YouTube Red servisiyle YouTube Music servisini aynı anda sunuyor. YouTube videolarına, özel programlarına ve müziklere reklamsız erişmek isteyen kullanıcılar YouTube Premium’a aylık 11,99 dolar ödemek zorunda.

YouTube Music 22 Mayıs’ta ilk olarak ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika ve Güney Kore’ye sunulacak, ilerleyen haftalarda ise daha fazla ülkede kullanıma girecek.

YOUTUBE’A GİZLİ MOD GELİYOR!