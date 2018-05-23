Google’ın yeni YouTube Music müzik akışı servisi yayın hayatına başladı. Kullanıcılara reklamlı ve ücretsiz müzik dinleme seçeneği sunan servis üzerinden reklamsız müzik dinlemek için aylık 9,99 dolar ödenmesi gerekiyor. Öte yandan orijinal video içeriklerin yayınlandığı YouTube Premium (eski YouTube Red) üyesi de olmak isteyenler, iki servis için aylık 11,99 dolar ödemek durumunda.

Google Play Music abonelerinin üyelikleri ise otomatik olarak YouTube Music’e dönüştürülüyor.

YOUTUBE YENİ MÜZİK SERVİSİNİ HAFTAYA AÇIYOR

Google’ın Spotify ve Apple Music’e en direkt cevabı niteliğindeki YouTube Music, hem masaüstü hem de mobil uygulamaya sahip. Diğer müzik akış servisleri gibi yapay zekayla kullanıcı tercihlerini saptayan YouTube Music, kullanıcılara beğenebilecekleri yeni şarkılar ve sanatçılar da öneriyor.

YouTube Music’in ilginç özelliklerinin başında ‘Your Mixtape’ geliyor. Kullanıcının favori sanatçıları ve şarkılarından yola çıkılarak hazırlanan karışık çalma listesi, kullanıcıların çevrimdışı da dinleyebilmeleri için otomatik olarak cihazlara indiriliyor.

Erken erişime açılan YouTube Music şu an için ABD, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de kullanılabiliyor. YouTube önümüzdeki haftalarda servisin bu ülkelerde de kullanıma açılacağını açıkladı: Avusturya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık.

YOUTUBE'DAN MÜZİK DİNLEYENLERE KÖTÜ HABER!