Tıpkı Spotify ve Apple Music gibi müzik servisi piyasasına da yön vermek isteyen Google, YouTube Music’i 17 ülkede resmi olarak kullanıcılarla buluşturdu. Milyonlarca şarkı ve binlerce çalma listesini dinleme imkanı veren uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ancak bu durumda reklamlara katlanmak zorunda kalabilirsiniz.

Eğer reklamlara boğulmadan sınırsız müzik dinlemek istiyorsanız ayda 9.99 dolar ödeyerek YouTube Music Premium’a üye olabilirsiniz. Aynı avantajlardan 14.99 dolarlık altı kişinin kullanabileceği aile paketini tercih ederek de yararlanılabiliyor. Ayrıca tercihinizi yapmadan önce 3 ay süreyle YouTube Music Premium’un ücretsiz deneme sürümünden faydalanabiliyorsunuz.

iOS ve Android için tasarımı yenilenen YouTube Music uygulamasının yanında bir diğer yenilik de YouTube Red’in yerine gelen YouTube Premium servisi. Ayda 11.99 dolar ödeyerek servisin sunduğu bütün filmlere ve dizilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine 17.99 dolara aile paketi seçeneği ve 3 aylık ücretsiz deneme seçeneği mevcut.