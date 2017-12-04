Reels özelliği YouTube'a 'silinmeyen' video hikayeler getirecek

‘Reels’ adı verilen yeni özellik, YouTube kullanıcılarının 30 saniyelik videoları kanallarındaki özel bir sekme üzerinden takipçileriyle paylaşmalarına olanak tanıyacak.

YouTube’un mobil uygulamasıyla çekilebilecek olan Reels videoları üzerine metin, filtre, yapıştırma ve arka plan müziği eklemek mümkün olacak.

Reels videoları, Instagram ve Facebook’ta olduğu gibi uygulamanın tepesinde görülmeyecek ve 24 saat sonra silinmeyecek. Kanalın özel bir sekmesinde arşivlenecek olan bu videolar, istenildiği zaman hayattan ufak kesitler olarak izlenebilecek.

YouTube Reels şu an kısıtlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor.

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