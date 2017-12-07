YouTube Rewind 2017 yayınlandı! İşte YouTube'de en çok izlenenler

YouTube Rewind 2017’nin global tanıtım videosunda bu yıl Türkiye’nin önde gelen “YouTuber”larından Enes Batur, Merve Özkaynak, Meryem Can, Orkun Işıtmak, İdil Yazar ve Kafalar’ın yanı sıra Nusret’in ünlü tuz atma hareketine de yer veriliyor.
YouTube Rewind videosunda Türkiye izleri
Yılın sonuna yaklaşırken 2017 yılında dünyada ve Türkiye’de YouTube'a damgasını vuran videolar 'YouTube Rewind' başlığı altında açıklandı.
YouTube Rewind 2017’nin global tanıtım videosunda bu yıl Türkiye’nin önde gelen “YouTuber”larından Enes Batur, Merve Özkaynak, Meryem Can, Orkun Işıtmak, İdil Yazar ve Kafalar’ın yanı sıra Nusret’in ünlü tuz atma hareketine de yer veriliyor.
'YouTube Rewind' listeleri bu yıl Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlandı
Türkiye’de Genel İçerik kategorisinde ilk 10 arasına ünlü figürlere ait “Recep İvedik 5 - Fragman” ve “Ahmet Kural & Murat Cemcir - Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)” gibi videoların yanı sıra; “Reynmen ft. Lil Bege”, “YouTuberların Düşüşü - Despacito”, “Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin - Adeyyo)” gibi YouTube içerik geliştiricileri tarafından hazırlanan çok sayıda video da girdi.
Müzik kategorisinde ise 2017 yılının en popüler videoları arasında “Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari, “Tarkan – Yolla”, “Ed Sheeran - Shape of You”, “Derya Uluğ – Canavar”, “Çağatay Akman - Sensin Benim En Derin Kuyum” yer alıyor.
YouTube Rewind 2017 Videosu:
En Popüler Genel İçerik Videoları - 2017 Türkiye
• Recep İvedik 5 - Fragman (Official - Hd)
• Reynmen Ft. Lil Bege - #Biziz
• Youtuberların Düşüşü ''Despacito'' Parodi
• Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin - Adeyyo)
• Berkcan Güven - Youtube Benim İşim! (Dıss)
• Söz | 1.Bölüm
• Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)
• İngiliz Şarkıcı Anne Marie İle Cizreli Mehmet Ali'nin Düet
• Ahmet Kural & Murat Cemcir - Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)
• Arif V 216 | 145 Saniye
En Popüler Müzik Videoları - 2017 Türkiye
• Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari
• Tarkan - Yolla
• Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
• Derya Uluğ - Canavar
• Çağatay Akman - Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)
• Mustafa Ceceli & İrem Derici - Kıymetlim
• Sıla - Yan Benimle
• Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
• Oğuzhan Koç - Küsme Aşka
• Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan (Official Audio)
En Popüler Genel İçerik Videoları - 2017 Global
• THE MASK SINGER 2 | ตราบธุลีดิน - หน้ากากหอยนางรม
• ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
• Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
• Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017
• Ed Sheeran Carpool Karaoke
• Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
• "INAUGURATION DAY" — A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration
• history of the entire world, i guess
• In a Heartbeat - Animated Short Film
• Children interrupt BBC News interview - BBC News
En Popüler Müzik Videoları - 2017 Global
• Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
• Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]
• J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)
• Maluma - Felices los 4 (Official Video)
• Bruno Mars - That’s What I Like [Official Video]
• Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
• 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
• Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
• DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
• Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox
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