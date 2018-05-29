Birleşik Krallık Metropolitan Polisi Emniyet Amiri Cressida Dick, Londra’da hızla artan cinayet ve şiddet suçlarından ‘drill’ adı verilen bir müzik türünü suçlu tuttu.

Dick, YouTube’dan şiddet içerikli videoların platformdan silinmesini istedi. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde isteklerden 60 tanesini kabul eden ve bu kadar videoyu platformundan kaldıran YouTube, şiddet içerikli 30 klibin daha yasaklandığını duyurdu.

YOUTUBE MUSİC KULLANIMA SUNULDU!

Rap müziğin bir alt türü olan ve ABD’nin Chicago kentinde doğan drill’in en ünlü örneği ise 2012 yılında Chief Keef tarafından yayınlanan I Don’t Like olarak gösteriliyor.

Bu tür müzik yapan sanatçılar genellikle şarkılarında uyuşturucu ve şiddet gibi konulardan bahsediyor.

YOUTUBE O ÜLKEDE YASAKLANDI!

YouTube tarafından bugüne kadar 90’dan fazla klibi silinen drill müzisyenleri, video paylaşım platformunun silme silsilesini sürdürmemesi için 1011 adı verilen bir grup kurdu. YouTube’un kliplerini silmemesi için bir imza kampanyası başlatan müzisyenler, 5 binden fazla imza topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YouTube sözcüsü ise Birleşik Krallık’taki bıçaklı suçları engellemek için yetkili mercilerle yakından çalıştıklarını yineledi.

YOUTUBE O ÖZELLİĞİ BİLGİSAYARLARA DA GETİRDİ