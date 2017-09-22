YouTube ücretli kanallar tutmadı, kapanıyor

Tıpkı Netflix gibi kullanıcılarından içerikler karşılığında ücret alan YouTube, National Geographic ve Susam Sokağı gibi içerik üreticilerinin ücretli içeriklerinden komisyon alıyordu.

Ücretli kanallar özelliği, izleyiciler arasında popüler olmadığı gerekçesiyle aralık ayında sonlandırılacak.

Resmi blog'undan açıklama yapan Google kararın gerekçesini, "Ne içerik üreticileri ne de izleyiciler arasında popüler olamadı." cümlesiyle açıkladı.

Video paylaşım portalının aylık ücret karşılığında özel programlar ve reklamsız bir deneyim sunduğu YouTube Red ise bu karardan etkilenmiyor. Bu özellik şu an için yalnızca ABD'den kullanılabiliyor.

YouTube, video üreticilerinin para kazanabilmesi için daha fazlasına sponsor olmayı planlıyor.

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