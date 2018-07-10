Google, asılsız haberlerle olan savaşında YouTube’a daha fazla ilgi göstermeye başladı. Dünyanın en çok kullanılan video izleme platformu için duyurulan yenilikler, daha güvenilir haber içerikleri sunacak ve yalan hikayeleri ortadan kaldıracak.

ABD’de kullanıcılar habere uygun yazılı kaynaklara tek bir bağlantıyla ulaşabilecek. Böylece doğru bilgiyi yerel kaynaktan alabilecekler. Dünya genelinde ise kullanıcılar arama yaparken videonun hemen yanındaki bağlantılar aracılığıyla ilgili haberlere yönlendirilecekler ve doğruluğu kontrol edebilecekler.

YouTube haber konusunda önemli adımlar atabilmek, asılsız hikayeleri engelleyebilmek ve yeni yayıncıları destekleyebilmek amacıyla 25 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Vox ve India Today gibi kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubu, YouTube’un haberciliğini daha güvenilir kılacak.