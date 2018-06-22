Dünyanın en büyük video paylaşma platformu olan YouTube, Kaliforniya’da gerçekleşen VidCon 2018 etkinliği sebebiyle yoğun günler geçiriyor. İçerik üreticilerinin para kazanması için yeni fırsatlar yaratmaya çalışan YouTube, yeni özelliklerini duyurdu.

Yüz bin kişinin üzerinde abonesi bulunan kanalların yararlanabileceği ‘Membership’ sistemiyle, izleyeciler sevdikleri kanallara 4.99 dolar ödeyerek bazı özel avantajlardan yararlanabilecekler. Rozetler, emojiler, özel canlı yayınlar, sadece ücret ödeyen üyelere açık olacak videolar gibi pek çok avantajlardan sadece ‘Membership’ alınarak faydalanabilecek.

İçerik üreticilerine gelir sağlayacak bir diğer özellik sayesinde ise artık kanallar üzerinde çeşitli ürünlerin satışı yapılabilecek. Pek çok yayıncı kendi kanallarına özel tişört, yastık ve bardak gibi ürünler hazırlayarak satışını gerçekleştiyor. Artık bunu kendi kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.