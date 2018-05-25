YouTube daha önce telefonlar için uyguladığı mesajlaşma özelliğini bilgisayarlara da getirdi. Artık Google hesabınızla siteye giriş yapmış halde videolar arasında gezinirken, arkadaşlarınızla videolar paylaşabilir ve onlar hakkında konuşabilirsiniz.

YouTube’nin mesajlaşma özelliğini sitenin sağ üstünde bulunan bildirimler ikonunun yanında bulabilirsiniz. Tıpkı Google Hangouts ve Gmail’deki gibi konuşma geçmişleri de sol tarafta görünücek. Herhangi bir videoyu altındaki ‘paylaş’ butonu sayesinde mesajlaşma özelliği üzerinden kolayca başkalarıyla paylaşmak da mümkün.

Yeni özellik bugün YouTube’a ekledi ancak tüm kullanıcıların mesajlaşmaya erişmesi bir haftayı bulabilir.