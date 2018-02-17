Şarkı söylemek nasıl bir deneyim oldu?

Şarkı söylemek, WINX Club’la gerçekleştirdiğiniz bu projeden önce benim için yalnızken gerçekleştirdiğim bir eylemdi. Acemiliğimi bolca çalışarak üstümden attım. Winx Perileri’nin jenerik şarkılarından birini seslendirdim. Hayatımda ilk defa stüdyoya girip profesyonellerle şarkı söyledim. Küçükken izlediğim çizgi filmin açılış şarkısını seslendirmek mutlu etti.

En çok hangi periyi seviyorsunuz?

Bloom’u seviyorum.

Siz bir peri yaratsaydınız nasıl bir peri olurdu?

Justin Bieber fanı olan, Unicorn gibi renki giyinen bir peri olmak isterdim. Günlük hayatında da videolar çekmek, yakın arkadaşıyla şirin cupcakeler yapmak bu perinin hobileri olurdu. Eğlenceli, renkli ve üretken olurdu. Özetle sosyal medya perisi olurdu.

İlk Youtube videonuzu çekmeye nasıl karar verdiniz?

İnanılmaz bir Youtube izleyicisiydim. Bir süre sonra sevdiğim bu dünyanın içerisinde olmak istedim. Aynı zamanda video montajı gibi konulara da ilgim vardı. İçerik üretip montaj yapma konularında kendime güvendim ve bir cesaret ilk videomu yayınladım. İzleyenler de tatlı yorumlarıyla bana destek oldular ve devam etmem konusunda beni cesaretlendirdiler.

İleride dijital dünyada kendinizi nerede görüyorsunuz?

Dijital dünya sürekli kendini yeniliyor, büyüyor. Youtuber olmaktan ve videolar çekmekten büyük zevk alıyorum. Her şey yolunda giderse devam çekeceğim. Bunun yanında önümüzdeki sene umarım okulum da bitmiş olacak.

Youtuber’lar konuşulduğu kadar çok para kazanıyor mu?

Youtuber’lık artık bir meslek ve biz de çok çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz diyelim. Haberlerde inanılmaz miktarlar görünce şaşırıyorum. Bu rakamlar yabancı Youtuber’lar için gerçek olabilir fakat Türkiye’de öyle bir şey yok maalesef.

Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gelirimin çoğunu videolarımın kalitesinin yükselmesi için harcıyorum. Basit gibi gözükse de kamera, ışık derken teferruatlı bir işe dönüşebiliyor.

Sosyal medyada popüler olduktan sonra tanınmış simalarla iletişime geçme fırsatınız oldu mu?

Bir gün Justin Bieber ile tanışma fırsatı yakalarsam o benim nirvanam olur.