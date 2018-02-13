Çektiği komik ve eğlenceli videolarla tanınan ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, yeni videosunda ünlü şarkıcı Inna'yı ağırladı.

Türkiye'ye yeni albümünün reklam çalışmaları için gelen Inna'yı araba gezisine çıkaran Orkun Işıtmak, bununla da yetinmeyip ünlü şarkıcıya evlenme teklifi etti.

Romanyalı şarkıcının parmağına yüzük de takan Orkun Işıtmak'ın videosu 12 Şubat tarihinde YouTube'da yayınlanmasına rağmen şimdiden 700 bin kişi tarafından izlendi.

16 Ekim 1986'da Romanya'da doğan 31 yaşındaki Inna, daha önce de ülkemize gelmiş hatta Türkiye'de klip bile çekmişti. Cola Song, Nirvana, Ruleta, Yalla, India gibi birbirinden ünlü şarkılarıyla dünya genelinde tanınan şarkıcı, Orkun tarafından kendisine sorulan soruları son derece eğlenceli ve komik bir şekilde cevapladı. Videoda baklava da yiyen Inna, sempatik tavırlarıyla Türk halkının sevgisini kazandı.

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