Sosyal medya fenomeni ünlü Youtuber Mervan Tepelioğlu, “200 bin TL’lik arabayı 45 bin TL’ye almak” konulu bir video çekerek Youtube sayfasında geçtiğimiz şubat ayında yayınladı.
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, Tepelioğlu’nun, Gürcistan’da dörtte bir fiyatına aldığı otomobili nasıl Türkiye’ye getirdiğini, nasıl ucuza mal ettiğini anlattığı videosu ilgi odağı oldu. Video mayıs ayına kadar 1.5 milyon kişi tarafından izlendi.
Dikkat çeken video için kimi takipçiler, “Bu işlem kaçakçılığa girer” yorumlarında bulundu. Video sadece Tepelioğlu’nun hayranları tarafından değil, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından da izlendi. Araştırma yapan ekipler, Tepelioğlu’nun videoda anlattığı 2003 model Nissan 350 Z marka otomobilin yurda usulsüz olarak sokulduğunu belirledi. Otomobile el konuldu. İfadesine başvurulan Tepelioğlu, çekim için gittiği Trabzon’da, Gürcistan’da otomobillerin çok ucuz olduğunu öğrendiğini ifade ederek, “Konuyu araştırmak için Gürcistan’a gittim. Burada galerisi olan Murat Katemi ile tanıştım. Bu konuda bir video çekerek Türkiye’ye döndüm” dedi.
"OTOMOBİLİ ŞİRKET ÜZERİNDEN ALDIM"
Tepelioğlu, aracı yurda nasıl getirdiğini de ifadesinde şöyle anlattı: “Araç için Gürcistan’da düzenlenmiş ruhsat belgem var. Aracı, 2 Şubat 2018’de Batum’da Murat Katemi aracılığıyla Gürcistan’da bulunan ismini hatırlayamadığım bir Türk vatandaşından aldım. Katemi, işlemlerin usule uygun olduğunu, Gürcistan’da onun tanıdığı bir şahsın şirket kuracağını daha sonra o kişinin şirketi bana devredeceğini söyledi. O kişi şirket kurucusu olması nedeniyle şirketin üzerine kayıtlı bir aracı Türkiye’ye sokabilecekti. Sonra şirketi Akhverdi Karimov isimli kişiden devraldım. Arabayı, devraldığım şirket üzerine satın aldım. Daha sonra Karimov’a, aracı yurtiçi ve yurtdışında kullanabileceğim yönünde Gürcistan noterinde vekâlet verdim. 5 bin dolar araba için, 2 bin 500 dolar da şirket masrafları için ödeme yaptım. Toplam maliyeti 45 bin TL’yi buldu.”
"BEN ŞİKAYETÇİYİM DEDİ"
Yapılan araştırma ve soruşturmada Akhverdi Karimov’un 3’üncü havalimanı inşaatında kamyon şoförü olarak çalıştığı tespit edilirken, Mervan Tepelioğlu kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü ve Murat Katemi adlı galericiden şikâyetçi olduğunu söyledi. Tepelioğlu, “İşin gümrük boyutundan haberim yoktu. Bu aracı yasal şekilde kullandığımı düşünüyordum. Tüm bildiklerimi anlattığım için etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dedi. Gümrük ekiplerinin, Tepelioğlu ifadesinde adı geçen Katemi ve Karimov’un da ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Tepelioğlu hakkında usulsüzlük ya da kaçakçılık suçundan soruşturma başlatılması bekleniyor. Soruşturma sonunda Tepelioğlu hakkında dava açılıp açılmayacağı belli olacak.
YURTDIŞINDAN ARAÇ GETİRME ŞARTLARI
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yurtdışında yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylık kapsamında, geçici olarak Türkiye’ye getirebilir. Bu araçları kendisi ve kendisi de içinde olmak şartıyla eşi ve çocukları kullanabilir, üçüncü kişilerin kullanması kesinlikle yasaktır. Türkiye dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin taşıtları Türkiye’de 2 yıl kadar kalabilir. Yabancı ülke vatandaşlarının getirdiği araçlar, kalma süresi, vize süresi kadardır. Yani oturma izni olmayan turistler 90 gün kadar Türkiye’de kalabilir. Getirdikleri otomobiller de 90 gün kalabilir. Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışından otomobil getirme hakkı kesinlikle yok. Bazı internet siteleri ve oto galericiler, yurtdışından alınacak lüks otomobillerin Türkiye’ye sokularak kullanılabileceği yönünde yanıltıcı bilgiler veriyor.
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