ABD’de alevlenen ateşli silahlar tartışmaları doğrultusunda harekete geçen YouTube, geçtiğimiz gün platformunda yayınlanan videolara birçok kısıtlama getirdiğini duyurmuştu.

YouTube’un anında devreye soktuğu yeni kurallar nedeniyle, platformdaki birçok silah meraklısı yayıncının videoları silindi ve bazılarının kanalları topyekun kapatıldı.

Platformun en çok izlenen silah videoları yayıncıları, YouTube’un getirdiği yasakların ABD vatandaşlık haklarına aykırı olduğunu belirtirken, aralarından bazıları videolarını ünlü pornografi sitesi PornHub’da yayınlamaya başlayacaklarını duyurdu.

YOUTUBE YASAKLADI! SİLAHLARA VEDA...

YouTube videolarında yasaklananların başında, yarı otomatik ateşli silahlara otomatik atış özelliği kazandıran tüm aparatlar ve yüksek kalibreli mermiler geliyor. Öte yandan yarı otomatik silahları tam otomatiğe çevirme, silah, mermi, susturucu ve yukarıda yasaklandığı belirtilen aksesuarları üretme rehberleri de artık YouTube’da yayınlanamıyor.

YouTube’un ünlü silah kanallarından InRangeTV’nin kurucuları Karl Kasarda ve Ian McCollum, videolarını Facebook ve PornHub’da yayınlamaya başladılar. Yayıncılar, PornHub’dan herhangi bir gelir üretmeyi beklemediklerini yalnızca izleyicilerine videolarını ulaştırmak istediklerini söyledi.

Daha önce YouTube tarafından kanalı kapatılan silah üreticisi Spike’s Tactical ise getirilen yeni kuralları “Özgürlüklere ve haklarımıza getirilmiş bir kısıtlama” olarak tanımladı.

Bir diğer silah tutkunu yayıncı Joerg Sprave ise YouTube’un kurallarını daha açık hale getirmesinden ötürü platform yönetimini tebrik etti ancak yeni kuralların geçiş süreci olmadan hızla devreye sokulmasını doğru bulmadığını belirtti.

YOUTUBE'UN AKIL SAĞLIĞI SINIRI 4 SAAT!