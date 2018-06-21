24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Yozgat ili AK Parti milletvekili aday listesi de kesinleşti. İşte 2018 AK Parti Yozgat milletvekili adaylarının sıralaması ve adayların isimleri

2018 YOZGAT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

1 BEKİR BOZDAĞ YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 2 YUSUF BAŞER YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 3 SİBEL YILDIRIM YÜKSEK ÖĞRENİM MALİ MÜŞAVİR 4 İSKENDER MİNAR YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."