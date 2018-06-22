1 SEYİT YÜCEL YÜKSEK ÖĞRENİM EKONOMİST 2 DERVİŞ VURAL YÜKSEK ÖĞRENİM MÜŞAVİR 3 GÖKHAN GENÇASLAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRETMEN 4 AKIN UYAR YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).