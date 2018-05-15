Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Yozgat’ta bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Yozgat sahur ve imsak vakitleri…

YOZGAT SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Yozgat’ta sahur vakti (imsak) 03:37 olarak görülüyor. Yozgat’ta saat 03:37’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

Yozgat’ta Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Yozgat’ta geçen yıl 1 liradan satılan 200 gram Ramazan pidesi, bu yıl da aynı fiyattan satılacak. Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatının değişmemesi vatandaşı memnun etti. 200 gram pidenin 1 liradan satılacağı bilgisi veren fırın işletmecisi Ali Açıkgöz, bu yıl da Ramazan pidelerinin fiyatının değişmediğini söyledi. Açıkgöz, “Ramazan hazırlıkları şehir genelinde hareketlendi. Fırınlar da hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayında fırıncılar olarak fiyat artırımına gitmedik. 200 gram pide Yozgat’ta 1 liraya satılacak” dedi.

Ancak susamlı veya yumurtalı pide yaptırmak isteyen vatandaşlar ise belirlenen ücretin üzerinde ibr fiyat ödeyecek.

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