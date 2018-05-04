Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen 'Navix' isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar 142 bin metrekare alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak.

UYGULAMA CEP TELEFONUNA İNDİRİLİYOR

16 Ocak 2017 tarihinde resmi açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının uygulaması için yeni bir çalışmayı daha faaliyete geçirdi. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde de hayata geçirilen navigasyon uygulaması sayesinde uygulamayı cep telefonuna indiren hasta ve yakınları, 142 metrekare alana sahip hastane içerisinde tedavi olmak istedikleri bölüme sıkıntı yaşamadan rahatça ulaşabilecek.

İHA'nın haberine göre; Yozgat Şehir Hastanesi'nin 142 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten hastane Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bizim daha önceki devlet hastanemiz yaklaşık 40 metrekare kapalı alana sahipti. Şu an Yozgat şehir hastanesi 142 bin metre kare kapalı alana sahip 3 kat kapalı otoparkı var biz hastanemizi tanıyoruz ama sürekli buradayız. Fakat ilk defa gelen bir hastamız ve hasta yakınımız hastane içinde otoparka koyduğu aracını bulmakta dahil ciddi bir şekilde zorlanıyor. İşte bu zorlukların önüne geçebilmek için ilk defa hastanelerimize gelen hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye bir navigasyon programı tesis ettik. Bu navigasyon programıyla beraber hastanemizde hangi birime gitmek istiyorsa oraya yönlendirebilecekler. Tekerlekli sandalye kullanıyorsa 'ben tekerlekli sandalye kullanıyorum' parametresini işaretleyerek kendi özürlü güzergahına uygun bir alanda hasta ve hasta yakınlarımız ilerleyebilecek" dedi.

BÜTÜN SONUÇLAR CEP TELEFONUNA İNDİRİLEBİLECEK

Kullanılan navigasyon program sürümünün birinci sürüm olduğunu amaçlarının vatandaşı ilk olarak bu uygulamaya alıştırmaya çalıştıklarını anlatan Surel,"İkinci aşamaya bir iki ay içinde geçeceğiz. MHRS yani Hastane Randevu Sistemi ile hastanemizin HBS sistemi arasında da bir bağlantı olacak. Yani kişisel sağlık asistanı olacak herkesin cep telefonunda. Sonucunuz çıktığında size kantinde otururken mesaj gelecek. İndir dediğiniz anda cep telefonunuzda bütün sonuçlarınız inecek. Sağlık asistanı olarak cep telefonunuzla nereye giderseniz sonuçlarınız da sizin yanınızda gezecek. Ben sizden kan istediysem en az yoğunluk neredeyse sizi oraya yönlendirecek. İkinci aşama bu uygulamanın kuvvetli ayağı ama bu haliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istemedik. Önce temel kısmıyla vatandaşları kullanıma hazırlayalım istedik. Bir ay sonra da inşallah vatandaşlarımızı asıl işlevsel navigasyonla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Hasta Tolgahan Uçar ise navigasyon uygulamasını beğendiğini söyleyerek "Hastanede uygulamayı cep telefonuma yüklediler. Kolaylıkla gideceğim yeri buldum. Hastane büyük olduğu için bu uygulama bana kolaylık sağladı" dedi.