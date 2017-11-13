Yozgat'ta 4 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu tespit edilen 4 Irak uyruklu O.H., M.N., A.M., S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre; Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Terör örgütü