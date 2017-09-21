Yozgat'ta böbrek yetmezliği tedavisi gören 55 yaşındaki eşine, verdiği böbreğiyle hayata bağlayan 50 yaşındaki Aynur Yazıtaş, nakil için yaptığı diyetle 20 kilo verdi.

İHA'nın haberine göre; Yozgat'ta uzun süredir diyalize giren 55 yaşındaki Gazi Yazıtaş'a böbrek nakli yapılması gerektiğinin doktorlar tarafından iletilmesi üzerine aranılan böbreği bulamadıklarını belirten 50 yaşındaki Aynur Yazıtaş, yapılan tetkikler sonucu kendi böbreğinin eşine naklinin yapılabileceğini öğrendi. Fazla kilolarından kurtulması gerektiği kendisine söylenmesi üzerine ise Yazıtaş, diyet yaparak doktorların kontrolünde 20 kilo verdi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Yazıtaş çifti ameliyata alındı. Aynur Yazıtaş'tan alınan böbrek eşi Gazi Yazıtaş'a nakledildi. Böbrek nakli olup sağlığına kavuşan Salih Yazıtaş ise yaptığı açıklamada, "Böbrek yetmezliği olduğumu öğrendikten sonra diyaliz ve nakil arasında tercih yapmam gerekiyordu. Doktorumla nakil konusunda yeterli bilgi aldıktan sonra nakil olmaya karar verdim. Eşim böbreğini vermek istedi. Bu süreç içerinde fazla kilolarından kurtularak 20 kilo verdi. Şimdi ikimiz de sağlığımıza kavuştuk" dedi.