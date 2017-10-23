Yozgat'ta bozkırın ortasında su kayağı keyfi

Yozgar, şehir merkezinde Spor Vadisi içerisinde bulunan gölette kablolu su kayağı tesisinin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir spor dalı Yozgat'a kazandırıldı. Tesiste eğitmenler eşliğinde su kayağı eğitimi uygulamalı olarak verilecek ve tesiste şampiyonalara katılmak üzere sporcu yetiştirilecek.

İHA'nın haberine göre gelecek yıl Çekerek Barajı üzerinde de kablolu su kayağı tesisi kuracaklarını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Burada bu sene içerisinde kablolu su kayağı tesisini yaptık. İnşallah önümüzdeki sene de Çekerek Barajı'nda da bunu yapacağız. Türkiye'nin 9. büyük barajı olan Çekerek Barajı'nı ben Yozgat'ın denizi olarak adlandırıyorum. Önümüzdeki sene Çekerek'te de bozkırın ortasında su sporları nasıl yapılıyormuş, çeşitli sosyal tesisler nasıl yapılıyormuş Yozgat'taki hayat kalitesini artırarak herkese göstereceğiz" dedi.

"AMACIMIZ YOZGAT'I DAHA İYİ YAŞANABİLİR KENTLER ARASINDA ÜST SIRALARA TAŞIMAK"

Yozgat'ta insanların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları artıracaklarını belirten Vali Yurtnaç, "Amacımız Yozgat'ı daha iyi yaşanılabilir kentler arasında üst sıralara taşımak. Bir taraftan termal, bir taraftan Spor Vadisi ve buradaki kablolu su kayağı ile Ankara'ya yakınlığı ve hızlı treniyle beraber Yozgat'ta insanların hayat kalitesini artırıcı çalışmaları bundan sonra daha da hızlandırarak yapacağız" şeklinde konuştu. Vali Yurtnaç, Spor Vadisi'ne kurulan kablolu su kayağı tesisin ilerleyen dönemlerde Türkiye ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapabileceğini de söyledi.

Türkiye'de son zamanlarda yaygınlaşmakta olan kablolu su kayağı sporunu Yozgat'a kazandırdıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Spor Koordinatörü Birol Yılmaz ise "Tüm gençlerimizi tesisimize bekliyoruz, yüzmeyi bilen herkes bu tesisten faydalanabilir. Dünya ve Avrupa Şampiyonası gibi çeşitli faaliyetlere sporcu hazırlayacağız. Önümüzdeki yıllarda Yozgat'ta su sporlarını yapan gençler ve şampiyonlar çıkacak. Bozkırı tüm dünyaya tanıtacağız" ifadelerine yer verdi.

İzmit'te 9 yıldır su kayağı sporu ile uğraştığını dile getiren Abdullah Doğuer isimli sporcu da "Buraya gösteri için geldik. Yozgat'a çok güzel bir tesis yapmışlar. Uluslararası düzeyde şampiyonalar düzenlenebilecek bir tesis olmuş. Bu tesiste ilerleyen zamanlarda iyi sporcuların yetişeceğini düşünüyorum" dedi.