2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Yozgat halkı ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Yozgat'ta iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Yozgat iftar vakti...

YOZGAT İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Yozgat'ta iftar vakti 19:56 olarak yer almakta. Yozgat'ta saat 19:56’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

YOZGAT İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Yozgatlılar yarın gece 2. sahura kalkacak. Yozgat sahur vakti 03:34 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Yozgat'ta 03:34 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER