Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından yollar göle döndü. Bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken vatandaşlar da kaldırımlara kadar biriken suda yürümekte zorluk çekti.

İHA'nın haberine göre, Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu güzergahında yarım metre derinliğinde su birikintisi meydana geldi. Su birikintisine giren otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar arızalanarak yolda kalırken araçlar yol kenarına çekildi. Araçları arızalanan sürücüler çareyi oto tamircisi çağırmada buldu. Tahliye olmayan ve yolda biriken suyu belediye ve karayolları ekipleri uzun uğraşlar sonunda temizleyerek yolu ulaşıma açtı. Sürücü Can Karaöz, "Yozgat’ta dolu yağdı yolar suyla doldu ve kapandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti" dedi.

Sürücü Muhammet Darıcı ise, "Yolda kalan bir araç sürücüsü ise sudan geçtiğimiz için bujilerimiz ıslandı. Yolda kaldık. Aracımız çalışmıyor tamirci getireceğiz" şeklinde konuştu.

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