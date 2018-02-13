Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı. Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.'nın eli kesildi.

H.S.A., çağrılan ambulansla tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bu arada büronun dışında asılı Avukat Emine Gün'in isminin yazdığı levha indirildi.

Mehmetçik Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün, vakfın internet sitesi üzerinden Özalkan adına yaptığı 18 bin lira bağışın kabul edilmediği belirtilmişti.

22 Ocak'ta şehit olan Özalkan'a bağlanacak emekli ikramiyesine ve arabasına, 2009'da karıştığı kazadan kaynaklanan borcu için 23 Ocak'ta haciz yenilenme talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı haciz talebinde bulunan avukat hakkında harekete geçip suç duyurusunda bulunmuştu.

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