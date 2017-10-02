Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Sarıköy’de ikamet eden doğuştan görme engelli 43 yaşındaki Gönül Elhan, 11 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu yatağa bağımlı kalan 61 yaşındaki İlyas Elhan ile 24 yıl önce hayatını birleştirdi.



Bu evlilikten 4 çocuk dünyaya getiren Gönül Elhan, eşinin günlük ihtiyaçlarını "gönül gözü" ile karşılamaya çalışıyor. Gönül Elhan, her gün sabah eşinin kahvaltısını hazırlıyor, yatağında bakımını yapıyor ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.



Görme engelli Gönül Elhan, yaptığı açıklamada, 24 yıldır eşinin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyledi.



Birbirlerine destek olarak yaşamaya çalıştıklarını belirten Elhan, "Ben dışarıya çıkamıyorum. Eşim araba aldı. Arabayı kullanamıyor fakat komşularımızın yardımıyla alışverişe gidiyor. Evimizin ihtiyacını karşılıyor." dedi.

"O, BENİM ELİM, AYAĞIM, HER ŞEYİM"



Elhan, eşinin de kendisine çok destek olduğunu belirterek, "O, benim elim, ayağım, her şeyim." ifadelerini kullandı.

İKİ ŞİİR KİTABI YAZDI



Kendisinin 2 şiir kitabının bulunduğunu da anlatan Elhan, şöyle konuştu:



"İlk kitabımdaki şiirleri ben söyledim eşim yazdı. İkinci kitabın şiirlerini ise bir yakınımıza telefonla yazdırdım. Biner tane basılan kitabımın ilkinden biraz satış yapıldı, ikincisinden hiç satış yapılmadı. Kitaplar İstanbul’da getirip yakmak istiyorum ama gönlüm de el vermiyor."

"EŞİMLE KAÇARAK EVLENDİK"



İlyas Elhan ise ilkokul 4’üncü sınıfa giderken çocuk felci geçirince yatağa bağımlı kaldığını belirterek, "Gönül bize gelir giderdi. Birbirimizi sevdik, evlenmeye karar verdik. O zaman ailesi evlenmemize izin vermez diye eşimle kaçarak evlendik." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI DEVLETİMİZ BÜYÜTTÜ"



İkisi kız 4 çocuklarının olduğunu ancak maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarına bakamadıklarını anlatan Elhan, "Çocuklarımızı yuvaya verdik. Devletimiz çocuklarımızı büyüttü. Büyük kızım memur oldu, oğlumun biri üniversite bitirdi, birisi liseyi bitirdi. Küçük kızım da lisede okuyor. Tatillerde ise yanımıza geliyorlar." diye konuştu.

BİRBİRLERİNİN EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLIYORLAR



Birbirlerinin eksiklerini tamamladıklarını aktaran Elhan, üç ayda bir aldıkları engelli maaşlarından başka gelirlerinin olmadığını dile getirdi. Elhan, eşinin kendisinin en büyük destekçisi olduğunu sözlerine ekledi.

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