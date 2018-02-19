'YPG ile rejim Afrin için anlaştı' iddiası!

Aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası medyaya konuşan terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Suriye Demokratik Güçleri ile rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

İddiaya göre; Esad güçleri 2 gün içinde Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nın hedefindeki Afrin'e girecek.

Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar

Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi

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