Ankara ve Washington arasındaki görüşmeler uyarınca terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG’nin Münbiç’teki 9 bölgeden en geç 40 gün içinde 4 aşamalı çekilmesi planlanıyor. Örgüt, ağır silahları da bırakacak. Plana göre ABD’liler, kentteki 8 bin PKK/YPG’linin ayrıştırılması sürecine refakat edecek, örgüt üyeleri bu süreçte Haseke kentine gönderilecek.

Plana göre, Münbiç’in boşaltılmasının ardından 15 Ağustos’ta kentin yönetimi sivil yönetime verilecek. Türkiye ve ABD ise kentte gözlemci statüsünde kalacak. Diplomasi kulislerinde ABD’nin Fransa’nın da Münbiç’de gözlemci statüsünde yer alması yönünde bir eğiliminin olduğu ancak Türkiye’nin buna sıcak bakmadığı kaydediliyor. Bu husus, 4 Haziran’da Çavuşoğlu-Popeo görüşmesinde netleşecek.

TİMLER İZLEYECEK

Terör örgütünün Münbiç’in en kritik 9 bölgesinden çekilmesi planlanırken bu çekilmenin 4 aşamalı olacağı ve sürecin gözlem timleri tarafından yakından takip edileceği belirtiliyor. Burada en önemli nokta Teşrin Barajı. Ankara-Washington görüşmelerinde bölgenin önemli enerji kaynaklarından Teşrin Barajı’nın kontrolünün PKK’dan alınacağı bildirildi.

Halihazırda kent ve çevresinde 8 bine yakın PKK ve YPG’linin olduğu ve tamamının doğrudan ABD’nin kent merkezindeki 3 askeri irtibat noktası ile doğrudan çalıştığı ifade ediliyor. ABD’li kaynaklar, ABD’nin örgütün İran yanlısı kanadı ile YPG arasındaki bağları koparacak orta ve uzun vadeli bir plan üzerinde çalışıldığını, bu nedenle Münbiç’teki silahlı militanların PKK’nın en etkin olduğu bölgelere nakil edilmesi yerine Haseke bölgesine taşınmasının planlandığını belirtiyorlar. Yıl sonuna kadar bu bölgede kalmaları sağlanacak.

Münbiç kent merkezinde 11 gözlem noktası oluşturulması planlanıyor. Planların tam anlamıyla uygulamaya geçilmesi ile birlikte su ve enerji kaynaklarının önemli kavşağı konumundaki şehrin asayişi de dahil güvenliğin sürdürülebilir olması için 5’inde Türklerin yer alacağı 11 gözlem noktası kurulacak. Bunun son şekli de 4 Haziran’da netleşecek.

TÜRBE YERİNE DÖNÜYOR

Terör örgütü DAEŞ’in tehdidi nedeniyle 22 Şubat 2015’de büyük bir operasyon ile Süleyman Şah Türbesi Türkiye sınır hattındaki Yukarı Eşme Köyü’ne taşınmıştı. Münbiç’in temizlenmesinin ardından 20 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında türbenin eski yerine nakli süreci başlatılacak.

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