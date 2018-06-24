24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi kapsamında YSK'da yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi kapsamında YSK'da sabah saatlerinden beri alınan yoğun güvenlim önlemi devam ediyor. Yoğun güvenlik önlemi kapsamında YSK binasının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis ekibinin önlem alıp arama yaptığı caddede yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.