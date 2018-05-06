Konuya ilişkin YSK tarafından hazırlanan genelge, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgede, yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, kullanılan oy pusulalarının yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek malzemelerin teslimine ilişkin detaylar yer aldı.

Bu kapsamda, tüm dünya ile bağlantılı olması, aktarmaya mahal kalmaması, güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklere daha hızlı ulaşımın sağlanması nedeniyle, oy pusulalarının temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için İstanbul Atatürk Havalimanı belirlendi.

Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak kararlaştırıldı.

Seçim oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin kargo kabul ve tesliminde ise Esenboğa ve Atatürk Havalimanları işaret edildi.

SEÇİM MALZEMELERİNİN TAŞINMASI

Karayolu ve deniz yolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy torbaları ise sınır kapılarında oy verme işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslim edilecek.

Seçim malzemelerinin taşınmasında diplomatik kurye/kargo yöntemi ve kiralık uçak ile Türk Hava Yolları (THY) ve PTT Kargo kullanılacak.

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