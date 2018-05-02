YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK'nın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 327, 330, 333 ve 334 sayılı kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
AA'nın aktardığına göre, seçimlerde gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile buralarda oy verme işlemlerine ilişkin YSK kararına göre, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Karar uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şöyle:
"Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı."
Ayrıca söz konusu gümrük bölgelerinin bulunduğu 37 ilçede 24 Mayıs Perşembe saat 17.00'ye kadar "geçici gümrük kapıları seçim kurulları" oluşturulacak ancak İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, 12 Mayıs Cumartesi günü göreve başlayacak şekilde kurulacak.
Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak üçer sandık kurulu oluşturacak ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini 8 saatlik dilimler halinde belirlemeye yetkili olacak.
60 ÜLKE VE 123 TEMSİLCİLİKLE SANDIK KURULACAK
Resmi Gazete'de yer alan YSK'nın 334 numaralı kararında ise yurt dışı temsilciliklerde kurulacak sandık sayıları ve oy verme süreleri belirlendi.
Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulması kararlaştırıldı.
Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500 olarak belirlenirken, bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ise bin 200 olarak tespit edildi.
24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7-10 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve biliş tarihlerinin ise ülkelere göre farklı olabileceğine karar verildi.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılması, başlangıç ve bitiş tarihlerinin de ülkelere göre farklı olabileceği kararlaştırıldı.
Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 olarak uygulanacak, aynı ülke içinde oy kullanma gün ve saatleri aynı olacak.
YSK kararı uyarınca yurt dışı seçmen listeleri çevrim içi (on-line) uygulanacak ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecek.
Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanacağı ülkelerden Almanya'da 13, ABD'de 7, Fransa'da 6, Rusya, Çin ve Yunanistan'da dörder, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsviçre, İran ve Kazakistan'da ise üçer temsilcilikte oy verilebilecek.
24 Haziran'da bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:
"- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)
- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)
- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)
- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)
- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)
- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)
- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)
- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)
- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"
- "e-Devlet" kapısından alınan belgeler kabul edilecek
YSK'nın 327 sayılı kararında, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin siyasi partiler tarafından YSK'ya milletvekili aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile askerlikle ilişiği olmadığına dair belgelerin "e-Devlet" kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınmış barkodlu olanların da kabul edileceği belirtildi.
Resmi Gazete'de yer alan YSK'nın 330 sayılı kararında ise 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile seçimlerle ilgili yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar yayımlanan genelge ile belirlendi.
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