YSK'nin Hüda-Par kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Hüda-Par'ın oy verme günü olan 24 Haziran'dan 6 ay öncesinde yurt genelinde 41 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre; partinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü koşullara sahip olduğunun tespit edildiği, bu nedenle 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine katılma koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, 22 Nisan'da ilan olunan siyasi partilerin yanı sıra Hüda-Par'ın da 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılabileceği kaydedildi.

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