Seçime kısa bir süre kala merakla beklenen seçmen listeleri de askıya çıktı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan takvim kapsamında, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Vatandaşlar, seçmen kaydını kontrol etmek için seçmen listelerini muhtarlıklardan görüntüleyebiliyor. Peki YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtı belli oluyor...

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ASILDI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan takvim kapsamında, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Kırklareli'nde listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Seçmen listeleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemiyle nerede oy kullanacağınızı görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz;

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Not: YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi yarın hizmete açılacak.

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