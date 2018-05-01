Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecek ve seçim sonrasında Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçilecek. Seçim öncesinde nerede oy kullanacağını bkleyen vatandaşlar ise YSK'nın seçmen kaydı sorgulama ekranının açılmasını bekliyor. Vatandaşlar, bu ekran üzerinden sorgulama yaparak nerede oy kullanacağını görüntüleyebilecek. Peki YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Oy sandığı nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR? (NEREDE OY KULLANACAĞIM?)

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemiyle nerede oy kullanacağınızı görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz;

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Not: YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi yarın hizmete açılacak.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Yurt dışı seçmen kaydı sorgulama işlemi için de aynı yukarıdaki adımları takip ederek e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna Yurt Dışı Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca YSK seçmen kaydı sorgulama hizmetini nasıl kullanacağınıza dair bir kılavuz da e-Devlet tarafından oluşturulmuştur. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak YSK seçmen kaydı sorgulama hizmetinin nasıl kullanılacağına dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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