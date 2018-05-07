YSK'nın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci 30 Nisan Pazartesi günü başladı. 2 Mayıs itibariyle de seçmen listesi askıya çıktı. YSK seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım? İşte ayrıntılar...

Yurt İçi Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek sorgulayabilirsiniz.

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.

E-DEVLET İLE YSK SEÇMEN SORGULAMA

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi - kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 5749 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmektedir. Bu nedenle seçmen kütüğüne kayıt olmak için ikametgâhınızın bağlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres beyanında bulunmanız yeterli olacaktır.

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde; seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

Kurum tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.

YURT İÇİ SEÇMEN TAKVİMİ

Askı süresi: 2 Mayıs 2018- Çarşamba (TSİ:8:00) - 12 Mayıs 2018- Cumartesi (TSİ:17:00)

Seçmen kütüklerinin kesinleşmesi: 22 Mayıs 2018- Salı

Oy Verme Günü: 24 Haziran 2018- Pazar (Saat:8:00 - 17:00)

YURT DIŞI SEÇMEN TAKVİMİ

Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi: 30 Nisan 2018- Pazartesi

Yurt Dışı Temsilcilikler, Gümrük Kapıları

Askı süresi: 2 Mayıs 2018- Çarşamba (TSİ:8:00) - 12 Mayıs 2018- Cumartesi (TSİ:17:00)

Oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin ilânı: 22 Mayıs 2018- Salı

Seçmen kütüklerinin kesinleşmesi: 22 Mayıs 2018- Salı

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması: 7 Haziran 2018- Perşembe

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi: 19 Haziran 2018- Salı

Gümrük kapılarında oy verme işleminin sona ermesi: 24 Haziran 2018- Pazar (Saat:17:00)

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