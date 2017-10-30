“3 Modality” adını taşıyan karma resim sergisi, 9 Kasım 2017’de Londra, Chelsea’de 508 Kings Road Gallery’de sanatseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 25 tuval yağlıboya çalışmanın yer alacağı bu etkinlikte, Yücel Dönmez, Koray Akay ve Berkan Baycan sergiye özel ürettikleri eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkacaklar.

Yücel Dönmez, uluslararası üne sahip, Amerikalı birçok koleksiyonda eserleri bulunan, aynı zamanda dünyada ilk kez LandArt çalışması gerçekleştiren ünlü bir sanatçı.

Koray Akay ve Berkan Baycan yeni nesil sanatçılar olarak, estetikte modern yaklaşımların dinamiklerini temsil ediyorlar.

Koordinasyonunu Sevcan Harp Ögüt ve Bülent Öğüt’ün yaptığı, küratörlüğünü ise şair ve sanat yazarı Gülseli İnal ile Beliz İnal’ın üstlendiği “3 Modality” resim sergisi, Londra sanat arenasında merakla bekleniyor.

Yücel Dönmez, Koray Akay, Berkan Baycan’ın son dönem tuvallerinden oluşan 3 Modality adlı resim sergisi 21 Kasım 2017 tarihine dek devam edecek.