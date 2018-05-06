Karadeniz'de elinde yumurta poşeti ile bahçeden yokuş yukarı çıkmaya çalışan Karadenizli kadın, aniden dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı.

DHA'nın aktardığına göre, bu sırada bir yakını, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, düşen kadının yakınının yöre şivesiyle "Abam yuvarlandı. Yumurtalar hep gitti" diyerek uzun süre kahkaha attığı görüldü.

Beğeni toplayan görüntüler, sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

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