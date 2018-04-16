Spotify ve Apple Music gibi müzik akış servisleri, CD ve dijital müzik satışlarının sürekli olarak düşmesine sebep olurken, CNBC plak satışlarının 2016 yılında 13 milyona yükselerek 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor.

Avusturyalı bir girişim olan Rebeat, bu akımı perçinlemek ve plakların geri dönmesini sağlamak için ‘yüksek çözünürlüklü plak’ ismini verdiği yeni bir plak teknolojisi geliştirdi.

Dijital ses çevirme ve lazer işleme teknolojileriyle geliştirilen yeni nesil plaklar, girişimin 2016 yılında patentlediği ‘3B tabanlı topografik haritalama ve lazer kayıt teknolojisine’ dayanıyor. Patente göre bu yöntem plakların üretim sürecini yüzde 60 kısaltıyor.

Girişimin kurucusu Güntel Loibl, HD plak projeleri için 5 milyon dolar yatırım aldıklarını ve 600 bin dolar değerindeki lazer sistemleriyle ilk etapta beş HD plak geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Loibl’e göre HD plaklar geleneksel plaklara kıyasla daha doğal, daha yüksek sesli, daha kaliteli ve daha uzun çalma sürelerine sahipler.

Rebeat ilk plaklarını bu yılın ekim ayında düzenlenecek olan Making Vinyl konferansında tanıtmak ve sekiz aylık bir son rötuş sürecinin ardından 2019 yazında ilk HD plakları satışa sunmayı planlıyor.

Öte yandan, şirketin yeni nesil plakları eski plak çalarlarla da kullanılabilecek.

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