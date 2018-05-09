Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir yüksek gerilim hattı devrildi. Olayda 3 işçi direk altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yüksek gerilim hattı devrildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direk altından çıkartılan bir işçi Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER