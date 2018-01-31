“Yüksek İşlevli Otizm ve Zor Anlar” şimdi raflarda

Alanında deneyimli uzmanlarca Türkçe’ye çevrilen “Yüksek İşlevli Otizm ve Zor Anlar” (High Function and Difficult Moments) Sinir Krizlerini Azaltmak için Pratik Çözümler sunuyor.

OSB tanılı bireylerle ilgili henüz anlaşılmayı bekleyen konuları aydınlatmak için çalışmalarına devam eden AAPC-TR YAYINCILIK, bu kitapla söz konusu sinir krizlerin öncülünü anlamayı kolaylaştırmak adına pratik çözümler öneriyor. Rutini hatırlatma, ilgiyi arttırma, güvenli bölge oluşturma, çatışmacı bir tavır sergilememe bu çözümlerin sadece birkaçı.

Kitabın yazarlarından olan Ruth Aspy’nin “Kitap, bireylerin yaşadığı, bazen sinir krizi bazen de öfke nöbeti olarak adlandırdığımız zorlukların aşamaları hakkında değerlendirme yapmakta zorlanan bireylerden beklentilerimizin neler olması gerektiği ve bu bireylere nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatmaktadır” ifadesi normal gelişim göstermeyen bireylerin de dünyayı algılamak için yeterli hale gelebileceklerini vurgular nitelikte.

Doç. Dr. Yeşim Güleç-Aslan Türkçeye kazandırılan “Yüksek İşlevli Otizm ve Zor Anlar” kitabı Dr. Smith Myles ve Dr. Aspy tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin yaşadıkları sinir krizleriyle baş etme konusunda temel bilgileri ve uygulanabilir önerileri içermekte. Bu kitap ile hem OSB tanılı bireyler hem de bireylerle bir arada olan kişiler (aile bireyleri, eğitimciler, uzmanlar vb.) için bir başucu kitabı niteliğinde. Yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için her an başvurulabilecek bir kaynak.

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