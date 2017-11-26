Yüksek Kalı: Benzerini 12 Eylül’de yaşadık, tedirginiz

Malatya’daki Cemal Gürsel Mahallesi’nde Alevi vatandaşların oturduğu 13 evin kapısına 22 Kasım’da kırmızı boya ile çarpı işareti konulmasının ardından, mahalle sakinleri bu olayı yapan faillerin mutlaka bulunmasını istedi.
Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla gündeme gelen Yüksek Kalı (58), “Fotoğrafın altına ‘Korkudan böyle yapıyor’ yazılmış ama ben o an üşümüştüm. Fotoğraf o yüzden öyle çıkmış” dedi. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre annesiyle birlikte 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını anlatan Kalı, çirkin bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.
‘KORKTUK AMA POLİSİN GELMESİYLE TOPARLANDIK’
Yüksek Kalı, şunları söyledi: “Aynı mahallede oturduğum yeğenim, sabah 08.30’da kapıyı çaldı. ‘Teyze kapılar işaretlenmiş’ dedi. Üzerime bir şey almadan çıktım, üst mahalleden alt mahalleye gittim. 13 evin kapısının işaretlenmiş olduğunu gördüm. Sonra polisi çağırdık. Milletvekilleri, belediye başkanları geldi. ‘Korkmayın’ dediler. Biz daha önce bu olayları 12 Eylül’de yaşadık. Korkuyoruz. Dükkânlar, işyerleri yakıldı. Onun için biraz tedirgin olduk. Burayı herkes biliyor ki Alevi mahallesi, belirli yerler işaretlenmiş. Neden işaret konulsun? İnsan korkuyor. Faili bulunsa rahatlayacağız. Yabancı birisi geldiği zaman şüpheleniyoruz, siz geldiğinizde de şüphelendik. Çok şükür toparlandık. Polis gece gündüz 3 gündür geziyor. Biz her dışarı çıktığımızda polis arabasını görüyoruz.”
POLİSİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Malatya polisi her iki olayın faillerini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olayın takipçisi olduklarını söyledi. Ağbaba, Malatyalıların kışkırtmalara gelmediğini vurgulayarak saldırganların amaçlarına ulaşamayacağını belirtti. Ağbaba, Malatya Valisi Ali Kaban ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile görüşeceğini de ifade etti.
O DERNEĞE 3. SALDIRI
Cemal Gürsel Mahallesi’nde yaşanan bu olaydan 2 gün sonra, merkezi Ankara’da bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliği’ne de önceki gün bir kişi taşlı saldırıda bulundu. Ofisin camı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dernek görevlisi Vedat Serin, 2.5 yıldır Hacı Abdi Mahallesi Paşaköşkü Caddesi’nde ofislerinin olduğunu belirterek, “Daha önce de böyle bir durumla karşılaştık, bu 3’üncü oldu. 15 Temmuz gecesi, ondan 3 ay sonra 24 Aralık’ta yaşadık. 15 Temmuz gecesi yine cam kırıldı, sonraki olayda cam kırmaya yeltenildi. Olaydan önce herhangi bir tehdit almadık. Bu olayın provokasyon olup olmadığına karar vermek zor. Yapanlar genelde tek kişi oluyor” dedi.
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