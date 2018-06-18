GAZIANTEP’te Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mustafa Okan ile oğlu Cengiz Okan öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polislere de ateş açan Suriyeli H.H., vurularak etkisiz hale getirildi.

İddiaya göre Merkez ilçe Şahinbey’e bağlı Gümüştekin Mahallesi’nde Mustafa Okan (46) kahvehanede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriyeli M.H.’yi yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Çıkan tartışma diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Ancak ilerleyen saatlerde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak Mustafa Okan ile yanındaki oğlu Cengiz Okan’ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve akrabası Hattap H. av tüfekleriyle ateş açtı. Saçmaların vücutlarına isabet ettiği Mustafa ve Cengiz Okan yere yığıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, Suriyeli Hattap H.’ye elindeki tüfeği bırakıp teslim olması için ihtarda bulundu. Uyarılara rağmen ateş etmeyi sürdüren Hattap H., polisin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi. Kavgaya karışan Suriye uyruklu M.H. ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan M.H.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, yeni bir olayın meydana gelmemesi için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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