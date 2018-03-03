Antalya'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, "yüksek topuk" ve halk koşusuyla başladı.

AA'nın haberine göre; Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen yüksek topuk koşusuna 23 kadın katıldı. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını ayaklarına bantlarken, koşuya hazırlanan kadınlara eşleri de yardım etti.

Topuk ölçümü yapılan kadın yarışmacılar, sunucu Burcu Esmersoy'un verdiği startın ardından topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı.

Bazı yarışmacıların koşmakta ve dengesini sağlamakta güçlük çektiği mücadele sonunda Ebru Polat birinci, Semra Pekyılmaz ikinci ve Durdu Ekinci üçüncü oldu.

Yarışmada, "sosyal medya fenomeni" olarak tanıtılan Fester Abdü de topuklu ayakkabıyla koştu.

Birinci olan yarışmacıya 2 bin, ikinciye 1500 ve üçüncüye ise bin lira ödül verildi.

Yarışmanın birincisi Ebru Polat, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez topuklu ayakkabı giydiği için yarışmanın kendisi için zor geçtiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen halk koşusuna da çok sayıda kişi katıldı.

Uluslararası Runatolia Maratonu'nda, yarı maraton ve tekerlekli sandalye engelliler yarışı da yapılacak.

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