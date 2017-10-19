Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Yks'nin soru dağılımları da açıklandı. İkinci oturumdaki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 24 Türk dili ve edebiyatı, 10 tarih, 6 coğrafya sorusu yer alacak. Sosyal Bilimler-2’de ise, felsefe grubunda (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinde 6, coğrafya-2’de 11, tarih-2’ye 11 soru olacak. Fen bilimlerinin dağılımı ise şöyle: 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji.

Dün ÖSYM Başkanının tahminen diye verdiği sınav tarihi kesinleşti : 23-24 haziran 2018

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler

Yeni sistem ile önceki sistem arasında sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından farklar

Adaylar ikinci oturumdaki testlerden yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

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