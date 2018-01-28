Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "26 Ocak günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünün içindeki 2 şahsın üzerinde yapılan aramada bir kilo 424 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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