Hakkari'de, Yüksekova şehir merkezinden geçen Büyükçay Deresi'nin hayata geçirilen ıslah projesi ile modern bir görünüme kavuşması ve yeni yaşam alanı olması planlanıyor.
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, alt ve üst yapı ile yolların sıcak asfalt ile yenilenmesi çalışmalarının yanı sıra kent merkezinden geçen ve şehrin "can damarı" olarak adlandırılan Büyükçay Deresi'nin ıslahına yönelik de faaliyetler sürüyor.
Vatandaşlarca bilinçsizce kirletilerek etrafa kötü koku yayan derenin ilçe sakinlerinin vakit geçirebileceği modern bir alana dönüştürülmesi amacıyla Devlet Su İşleri tarafından yaklaşık 50 milyon lira maliyetli proje hazırlandı.
Atık suların dereye akması ve taşkınların önlenmesi, yürüyüş yolları ile yeşillendirme çalışmalarının yapılması, dere akış kesitinin standartlara uygun hale getirilmesi ve uygun olmayan köprülerin yenilenmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yüklenici firma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, derenin Yeşildere ve İpek Mahalleleri arasındaki bölümünde duvar örme ve iş makineleriyle kazı çalışmalarını sürdürüyor.
AA'nın aktardığına göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçede her alanda çalışma yapıldığını ve bu çalışmaların meyvesinin yavaş yavaş alındığı bir döneme girdiklerini söyledi.
Hizmet anlayışıyla göreve başladığını anlatan Kaşıkçı, "İlk başladığımda 'şeytan taşlama dönemi bitti, dedikodu dönemi bitti, hizmet dönemi başladı' demiştim. Nitekim öyle de oldu. Başladığımızda tüm insanlarımızın sorduğu soru şuydu, 'Bu derenin hali ne olacak, Büyükçay Deresi ne olacak?' Çünkü bu derenin özelliği, bahar ayında sel olarak insanlarımızın evine, ocağına giriyor, yaz olduğu zaman da orası bütün koku, pislik, sinek yuvası oluyordu. Dolayısıyla bir hastalık yuvası gibiydi. Şu anda ihalesi tamamlandı. Firmamız çalışmaya başladı." dedi.
Kaşıkçı, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayarak, suyun azalması ile farklı noktalarda en az beş ekibin çalışacağını bildirdi.
"DERE YAŞAM ALANINA DÖNECEK"
Kaşıkçı, şöyle konuştu:
"Üzerinde bulunan köprülerin yenilenmesi, ihtiyaç olursa yeni köprülerin yapılması, daha da önemlisi oranın etrafındaki boş alanların yeniden dizayn edilmesi, parkı, bahçesi, gezi alanları, yürüyüş alanları olacak şekilde yeniden dizayn diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla burayı tamamlamış olacağız. Belli noktalarda da suyun tutulması için setlerimiz olacak. Orası tamamen bir göle dönüşecek. O yüzüne bakılmayan deremiz çocuklarımızın etrafında oynadığı, insanlarımızın oturduğu, yürüyüş yaptığı bir yaşam alanına dönecek."
Proje maliyetinin ilk etapta yaklaşık 50 milyon lira olduğunu ve bunun duruma göre artabileceğinin altını çizen Kaşıkçı, şunları kaydetti:
"İnşallah bu proje gerçekleştiği zaman Yüksekova o özlenen, yaşanabilir Yüksekova olacak ve kendini ortaya çıkaran modern kente işte o zaman kavuşacak. Başladığımızda demiştik ki 'Yüksekova'nın hayallerini, Yüksekova'da yaşayanların hayallerini gerçekleştireceğiz.' O hayaller şimdi projeye dönüştü, o hayaller artık hizmete dönüştü. Dolayısıyla biz o hayalleri şimdi hizmete dönüştürdük. Önümüzdeki süreçte de bu hizmetlerden faydalanmaya başlayacağız."
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