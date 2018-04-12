Yulia Skripal, Rusya'nın yardım önerisini 'şu an için' reddetti

İngiltere'de zehirlenen eski Rus çifte ajanın kızı Yulia Skripal, Londra'daki Rus Büyükelçiliği'nin yardım önerisini "şu an için" reddetti.
33 yaşındaki kadın, Pazartesi günü hastaneden taburcu edilerek koruma altına alınmıştı.
Skripal, polis aracılığıyla yaptığı açıklamada, henüz basına konuşacak kadar kendini iyi hissetmediğini söyledi ve kendisi ya da babası adına konuşmaya yetkili bir kişinin de olmadığını kaydetti.
Skripal'in kuzeni Viktoria Skripal, BBC ve Rus medyasına konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.
Yulia Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde babası ile birlikte zehirlenmişti.
66 yaşındaki Sergey Skripal'ın Salisbury Bölge Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Yapılan incelemeler baba-kızın Noviçok adlı sinir gazıyla zehirlendiğini ortaya çıkarmıştı.
Skripal açıklamasında, kendisini "bir ay önce bıraktığı sıradan hayattan tamamen farklı bir hayatta bulduğunu" söyledi.
BBC'nin edindiği bilgiye göre Yulia Skripal, taburcu edildikten sonra açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.
Skripal'in hastaneden taburcu edilmesinden sonra, Londra'daki Rus Büyükelçiliği "Yulia Skripal'a en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ona ne yapılıyorsa kendi isteği doğrultusunda yapıldığına ilişkin acil olarak kanıt istiyoruz" denmişti.
https://twitter.com/RussianEmbassy/status/983629262845562881?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fuk-43733765&tfw_creator=BBCNews&tfw_site=BBCNews
Skripal açıklamasında "Arkadaşlarım ve ailemle görüşebiliyorum. Rusya Büyükelçiliği'ndeki her konuda yardım etmeye hazır olduklarını söyleyen ve bana özel tahsis edilen irtibatlarım hakkında da bilgilendirildim" dedi ve şöyle devam etti:
"Şu an için hizmetlerinden yararlanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlara nasıl ulaşacağımı biliyorum."
İngiltere hükümeti suikast girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmuş, olay Moskova ile Batılı ülkeler arasında diplomatik krize yol açmıştı.
20'den fazla ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış, Moskova da benzer bir şekilde yanıt vermişti.
Moskova suçlamaları reddediyor.
İngiltere'nin askeri laboratuvarının bulunduğu tesis Porton Down'daki bilim insanlarının, Skripal'ları zehirleyen sinir gazının nerede üretildiğine ilişkin kesin kanıta ulaşamadıkları açıklanmıştı.
İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nın başkanı Gary Aitkenhead, askeri seviyedeki "noviçok'' sinir gazının kullanıldığının kesinleştiğini ve bunun muhtemelen bir devlet tarafından kullanıma sokulabileceğini söylemiş, ancak bilim insanlarının tek başlarına "noviçok'' sinir gazının Rus menşeili olduğuna ilişkin bir kanıt sunamayacaklarını kaydetmişti.
Eski çifte ajan Sergey Skripal, Rusya askeri istihbarat servisinde görev yaptığı dönemde, İngiltere istihbaratı için çalıştığı suçlaması nedeniyle hapse atılmıştı.
Ancak Skripal daha sonra ABD ve Rusya arasında 2010'da yapılan ajan değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.
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