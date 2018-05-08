Yumurta fiyatları düşüyor, süt artıyor

BrandZone, HABERTURK’e özel olarak sofraların vazgeçilmezi süt ve yumurta fiyatlarını inceledi. 2017 Aralık-2018 Nisan aylarında yumurtada 20 ayrı ürünün, sütte ise 25 ayrı ürünün aylık fiyat trendleri ele alınarak insert, gazete reklamı kampanya fiyatları ve online satış kanalları fiyatları analiz edildi.

Yumurta fiyatları düştü

Verilere göre, İlk dört ayda tüm yumurta fiyatlarında ortalama yüzde 6’lik bir düşüş yaşandı. Yüzde 12’lik fiyat azalışıyla, 30’lu yumurta fiyatı en çok düşen ürün oldu. Yüzde 7’lik fiyat azalışıyla 15’li yumurta ikinci; yüzde 5’lik fiyat azalışıyla 20’li yumurta üçüncü sırada; yüzde 3’lük fiyat azalışıyla 10’lu organik yumurta dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 13’lük artışla 10’lu organik olmayan yumurta, bu kategoride fiyatı artan tek ürün oldu.

Süt fiyatları artıyor

Aynı dönemde tüm süt fiyatlarında ortalama yüzde 8’lik bir artış yaşandı. Yüzde 13’lük artış ile 1 litre tam yağlı UHT süt fiyatı en çok artan ürün olurken, yüzde 5’lik fiyat artışıyla 1 litre günlük süt ikinci; yüzde 2’lik fiyat artışıyla 1 litre yarım yağlı UHT süt üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatların aylık değişim tablosu